Hedef 2036 Olimpiyatları: Paris'te İstanbul Evi Açıldı

İstanbul’un 2036 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapması için tanıtım amacıyla Paris’in ünlü moda müzesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Milli Olimpiyat Komitesi ortaklığıyla açılan İstanbul Evi 9 Ağustos’a kadar İstanbul’u tanıtmaya devam edecek. Etkinliklerin ikinci günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gençlerle bir araya gelecek.

Türkiye’nin 2036 yılında yapılacak Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapması hedefiyle tanıtım yapmak üzere Paris’te açılan İstanbul Evi, iki gün boyunca tanıtım etkinliklerine devam edecek. İstanbul Evi’nin Olimpiyat programı 7 ve 8 Ağustos’ta gerçekleşecek.

TÜRKİYE’DE SPOR VE SANAT KONULARI ELE ALINACAK

Sergi ve oyun gösterimlerinin yarın sabah saat 10.00’dan itibaren gün boyu devam edeceği program kapsamında, saat 13.00’te sanatçı ve akademisyen Bedri Baykam’ın katılacağı “Paris ile Yolları Kesişmiş Türk Sanatçılar” paneli başlayacak.

Türk sanatçı, ressam ve akademisyen İzzed Çalışlar’ın konuşmacı olacağı ‘’Bir Yüzyılın Rüyası’’ paneli 7 Ağustos’ta saat 15.00’de başlayacak. “Türkiye'de Jimnastiğin Tarihini Değiştiren Takımın Hikayesi’’ başlıklı panelde Türkiye’yi jimnastik alanında çeşitli düzeylerde başarılarla temsil eden Suat Çelen, Efe Öztezdoğan ve İpek Kent konuşacak.

Dünya Olimpiyatçılar Derneği Başkanı Joel Bouzou’nun da konuşmacı olarak katılacağı “İstanbul Konuşmaları: Bir Vizyon Ötede’’ oturumu saat 19:30’da başlayacak.

İlk günün akşamında düzenlenecek olan özel resepsiyona Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da katılım gösterecek. Hidalgo, İmamoğlu ile bir görüşme de gerçekleştirecek.

İMAMOĞLU İKİNCİ GÜN GENÇLERLE BULUŞACAK

İstanbul Evi’nin 8 Ağustos’taki ikinci gün programında ise, gün boyu sergi ve oyun gösterimleri devam ederken, saat 11.00’da “İstanbul'u Sanatsal Bir Perspektiften Görmek’’ paneline Türk sanatçılar Barış Erbil ve Tarık Tolunay katılacak.

Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde saat 13.00’da gerçekleşecek olan “Zaferin Sanatı: Yapay Zeka'nın 120 Yıllık Olimpiyat Azmi'ne Saygısı” başlıklı panelde Türkiye’nin başarılı modern görsel içerik sanatçılarından Eylül ve Ferdi Alıcı konuşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 Ağustos, saat 15.00’da, Paris’in ünlü moda müzesindeki İstanbul Evi’nde Türk gençliği ile bir buluşma gerçekletirecek.

Kapanış paneli olan “ATATÜRK'ÜN Muhteşem Tablosu: Kültürel Devrimin Boyutları” etkinliğinde Bedri Baykam ve ve İzzed Çalışlar, Yekta Kopan moderatörlüğünde bir araya gelecek.

İstanbul Evi etkinlikleri kapsamında Türk müzisyenler Mercan Dede ve Karsu’nun da birer konser vermesi planlanıyor. Etkinliklerinin her iki günü de akşam saat 20.00’da davetlilere özel resepsiyonlarla devam edecek.

TÜRK MUTFAĞI DA TANITILACAK

Ekrem İmamoğlu'nun bu hafta Paris'te vereceği davetin menüsünü hazırlamak için Fransa’da yaşayan ve İstanbul mutfağından ilham alan Türk şef Ecem Karakuş, görevlendirildi. Menü eski Büyükelçi ve İBB Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan’ın da onayından geçti.

Karakuş, Türk mutfağının beğendi, fava, börek gibi lezzetlerini modern ve yaratıcı dokunuşlarla sunarak Paris’te Türk mutfağını tanıtacak. Şatafattan uzak menü, geleneksel Türk lezzetlerinin güncel yorumlarını içeriyor, menü etkinliğin öne çıkan noktalarından biri olarak görülüyor.

İBB, Türkiye’nin 2036 Olimpiyatları’na ev sahipliği yapması için tanıtım amacıyla Paris’in ünlü moda müzesini yalnızca iki günlüğüne kiraladı. İstanbul’un rakipleri Paris’te 15 gün boyunca tanıtımlarına devam ederken, tarihi Palais Galliera’daki Türkiye’nin tanıtım etkinliklerinin iki gün ile sınırlı kalmasının nedeni belediyelere yönelik tasarruf tedbirleri oldu.

Kaynak: ANKA