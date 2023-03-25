Türkiye Euro2024'e galibiyetle başladı; Ermenistan'ı 2-1 mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, Ermenistan'la deplasmanda karşılaştı.

Milliler, Ozan Kabak'ın 10. dakikada kendi kalesine attığı golle geriye düştüğü maçta rakibini 27. dakikada Orkun Kökçü ve 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek EURO 2024 Elemeleri'ne galibiyetle başladı.

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım ikinci maçta, 28 Mart Salı günü Hırvatistan'la Bursa'da karşı karşıya gelecek.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, forvet oyuncuları Cenk Tosun ve Enes Ünal'a ilk 11'de görev verdi.

Alman teknik adam takımını sahaya Mert Günok, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Cenk Tosun ilk 11'iyle sürdü.

Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Arda Güler ve Cenk Özkaçar ise yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroda yer alan Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz ve Mehmet Can Aydın ise maç kadrosunda yer almadı. Aday kadroya İlk kez davet edilen Umut Nayir, yedekler arasında forma şansı bekledi.

A Milli Futbol Takım'ın savunma oyuncularından Ozan Kabak, doğum gününde Ermenistan'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik heyet ve takım arkadaşları, karşılaşma öncesinde kampta pasta keserek 24 yaşına giren Ozan Kabak'ın doğum gününü kutladı.

MERT GÜNOK MİLLİ TAKIM KALESİNDE

A Milli Futbol Takımının Ermenistan ile oynadığı karşılaşmada kaleyi koruyan Mert Günok, 663 gün sonra ay-yıldızlı ekibin kalesine geçti.

Mert, son olarak milli takımın Gine ile 31 Mayıs 2021'de Antalya'da oynadığı hazırlık maçında sahaya çıkmıştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ermişti.

Stefan Kuntz, ilk kez aday kadroya çağırdığı Mert'i ilk 11'de sahaya sürdü.

BAKAN KASAPOĞLU KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN SEYRETTİ

A Milli Takımın, Ermenistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi.

Bakan Kasapoğlu mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Fransa Milli Takımı'nın Ermeni asıllı eski futbolcusu Youri Djorkaeff de yer aldı.

TÜRK TARAFTAR TRİBÜNDE YER ALMADI

Ermenistan ile deplasmanda oynanan karşılaşmada UEFA'nın talebi doğrultusunda Türk taraftarlar tribündeki yerlerini alamadı.

Ermeni taraftarlar ise 14 bin 400 kişilik stadı tamamen doldurdu.