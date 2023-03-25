Ermenistan taraftarı, İstiklal Marşı'nı ıslıkladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Müsabaka öncesi gerçekleştirilen seremonide Ermenistan taraftarı, İstiklal Marşı'nı ıslıkladı

Ermenistan taraftarı, İstiklal Marşı'nı ıslıkladı

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk hafta maçında A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Ermenistan ile yapacağı karşılaşma öncesinde stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gün boyu çok sayıda polis ve özel hareket ekipleri, stat etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı, giriş ve çıkışlarda aramalar yapıldı.

A Milli Futbol Takımı kafilesi de karşılaşmanın oynanacağı Republican Stadı'na sorunsuz bir şekilde giriş yaptı.

UEFA'nın talebi doğrultusunda bu karşılaşmada Türk taraftarlar, tribünde yer alamadı.

İSTİKLAL MARŞI ISLIKLANDI

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Milli Marşı okunurken, stadyumdan ıslıklar yükseldi.  A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nı okurken, stadyumda yer alan Ermenistan taraftarı, İstiklal Marşı'nı protesto etti.

Ermenistan taraftarı, karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplanmaya başladı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri günler öncesinden tamamen satılmıştı.

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