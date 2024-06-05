Türk Telekom, İsmet Akpınar'ı renklerine bağladı

Türk Telekom, 2023-2024 sezonu için önemli bir transfer gerçekleştirerek İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.

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Türk Telekom, İsmet Akpınar'ı renklerine bağladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, geçen sezon Galatasaray Ekmas'ta forma giyen 29 yaşındaki oyuncusu İsmet Akpınar'ı kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Galatasaray Ekmas takımıyla başarıyla geçiren İsmet Akpınar'ı renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin İsmet Akpınar." denildi.

Kaynak: AA

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