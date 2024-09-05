Trafikte Çirkin Saldırıya Maruz Kalmıştı: Fenerbahçe'den Busenaz Sürmeneli Açıklaması

Olimpiyat ve dünya şampiyonluğu yaşamış olan milli boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon’da otomobiliyle seyir halindeyken, bir trafik magandası tarafından darp edildi. Sürmeneli’nin takımı Fenerbahçe konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” denildi.

Giresun yönüne giden kamyonetin sürücüsü Sedat Karatay isimli şahıs, önünde seyreden Busenaz Sürmeneli'nin kullandığı otomobili sollamak istedi. Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle Sürmeneli'nin otomobilinin önüne kırdı. Aracından inen Karatay, Busenaz Sürmeneli'ye tokat atıp küfrettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Yakalanan şahsın, birçok suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Sürmeneli’nin yaşadığı darp olayına ilişkin bir açıklama yapan Fenerbahçe de “Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz” açıklamasını yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şunlar kaydedildi:

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli’ye yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz Trabzon’da olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, otomobiliyle seyir halindeyken sıkışan trafikte yaşadığı yol verme tartışmasında önüne kıran bir trafik magandası tarafından darp edilmiş ve hakarete uğramıştır. Yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerçekleşen çirkin saldırıyla ilgili yasal işlemlerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.

Kaynak: Gerçek Gündem