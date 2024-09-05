Milli Takım Galler Maçı İçin Cardiff'e Uçtu

A Milli Takım, Galler maçına hazır. Ay-yıldızlılar, yarınki karşılaşma için Cardiff'e geçti.

Milli Takım Galler Maçı İçin Cardiff'e Uçtu

A Milli Takım kafilesi Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Cardiff’e gitmek için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Futbolcular burada taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Ay-yıldızlılar, yarın Cardiff Şehir Stadyumu’nda Galler’in konuğu olacak.

TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek.

Kaynak: DHA

3 Büyüklerde Yabancı Kontenjanında Son Durum Ne? 3 Büyüklerde Yabancı Kontenjanında Son Durum Ne?
Atakan Karahan'dan Amerika Açık'ta Tarihi Başarı Türk Tenisçiden Amerika Açık'ta Tarihi Başarı
70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti 70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti
Bin 58 Kişi Aynı Anda Halay Çekti Bin 58 Kişi Aynı Anda Halay Çekti