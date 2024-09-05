Milli Takım Galler Maçı İçin Cardiff'e Uçtu
A Milli Takım, Galler maçına hazır. Ay-yıldızlılar, yarınki karşılaşma için Cardiff'e geçti.
A Milli Takım kafilesi Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla Cardiff’e gitmek için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Futbolcular burada taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Ay-yıldızlılar, yarın Cardiff Şehir Stadyumu’nda Galler’in konuğu olacak.
TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi yönetecek.
Kaynak: DHA