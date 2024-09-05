Atakan Karahan'dan Amerika Açık'ta Tarihi Başarı

ABD Açık heyecanı sürerken, Amerika Açık Gençler Turnuvası'nda korta çıkan Atakan Karahan tarihi bir başarıya imza attı. Karahan, çeyrek finale gösterdi.

Atakan Karahan'dan Amerika Açık'ta Tarihi Başarı

Sezonun son grand slam turnuvası Amerika Açık Gençler Turnuvası'nda korta çıkan Atakan Karahan tarihi bir başarıya imza atarak çeyrek finale yükseldi.

Atakan Karahan Amerika Açık Gençler Turnuvası'nın ilk turunda ev sahibi ülkeden Maxwell Exsted'i 6-2, 2-6, 7-6 yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Brezilyalı raket Luis Guto Miguel ile oynayan Karahan, Miguel'i 6-2, 4-6, 6-3 yenerek üçüncü tura adını yazdırdı. Atakan üçüncü turda ise 8 numaralı seri başı Fransız tenisçi Theo Papamalamis ile mücadele etti.

Atakan, Papamalamis’i 6-4, 7-6 mağlup ederek bir grand slam turnuvasında teklerde çeyrek finale yükselen ilk Türk tenisçi oldu.
Atakan dünya gençler 3 numarası Japon tenisçi Rei Sakamoto ile bugün TSİ 19.00’da karşılaşacak.

Kaynak: İHA

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