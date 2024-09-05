Fenerbahçe 2 Farkla Yenildi
Yeni sezon öncesi takımların hazırlıkları sürerken, Karşıyaka, Fenerbahçe'yi 77-75'lik skorla geçti. İzmir ekibi sıradaki maçını Karşıyaka ile oynayacak.
Basketbol Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kuran Karşıyaka, oynadığı ikinci hazırlık maçında güçlü rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 77-75'lik skorla geçti. Yeşil-kırmızılılarda yeni transferlerden James Webb 16, McDermott 14 sayı üretirken, McCollum da 14 sayıya imza attı.
Karşıyaka sezon öncesi ilk özel maçta Manisa Basket'i 108-85 yenmişti. İzmir temsilcisi yarın İstanbul'daki hazırlık maçında Darüşşafaka'yla karşılaşacak.
Kaynak: DHA
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