Trabzonspor’da Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde sahasında karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda, Süper Lig’in 32’nci haftasında Adana Demirspor ile oynanan maçta forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yapıldı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından dar alanda oyun ve taktik çalışması yaptı.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA