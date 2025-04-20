Amedspor-Çorum FK Maçında Ortalık Karıştı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Çorum FK’yı Diyarbakır Stadyumu’nda ağırladı. Amedspor, Play Off yarışında oldukça kritik öneme sahip olan maçtan 1-0 üstün ayrılırken, maç esnasından yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

TRİBÜNLERE HAREKET YAPTI

Maçın 63. dakikasında köşe direğine yakın bir noktada olan Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman sahaya atılan yabancı maddelere tepki gösterdi. Oldukça öfkelendiği görülen oyuncu tribünlere dönerek hareketler yaparken, öte yandan küfürlü ifadeler de kullandı.

Süleyman’ın tribünlere yönelik bu hareketleri stadyumdaki atmosferi daha da yükseltirken, Süleyman sahadaki oyuncular tarafından güçlükle sakinleştirildi.

AMEDSPOR’DAN AÇIKLAMA

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Amedspor cephesinden ise Süleyman’a tepki geldi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada Çorum FK oyuncusu Burak Süleyman’ın tribünlere yönelik yaptığı hareketler ‘provokatif ve tahrik edici’ olarak nitelendirilirken, sporun hiçbir değeriyle bağdaşmadığı ifade edildi.

Oyuncunun yaptığı hareketlere maçın hakemlerinin sessiz kalmasının kabul edilemez bir zafiyet olarak nitelendiren Amedspor, bu tür sportmenlik dışı davranışları asla kabul etmediklerini belirtti.

‘TFF NEZDİNDE HAREKETE GEÇECEĞİZ’

Yaşanan olayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu nezdinden gerekli tüm işlemlerini yönetim kurulu tarafından ivedilikle yapılacağı belirtilen açıklama, “Amed Sportif Faaliyetler Kulübü olarak, sporun birleştirici ruhunu savunmaya; her türlü provokasyonun ve adaletsizliğin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz” ifadeleriyle noktalandı.