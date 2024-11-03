Trabzonspor'da Fenerbahçe Maçı Öncesi Kesenin Ağzı Açıldı: Rekor Prim

Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor-Fenerbahçe maçının heyecanı yaşanacak. Maç öncesi bordo-mavili ekibin yönetiminden dikkat çeken bir hamle geldi.

Ligde kötü gidişine bir dur demek isteyen Trabzonspor’da oyuncuların moralini yerine getirecek bir hamle geldi. Yönetimin bu kapsamda kesenin ağzını açacağı kaydedildi.

Dev maç öncesinde oyunculara Fenerbahçe maçı için rekor prim verileceği öğrenildi. Söz konusu kararın oyunculara Başkan Ertuğrul Doğan tarafından iletildiği bildirildi. Primi duyan oyuncuların moralinde büyük bir artış gözlendi.