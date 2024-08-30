Trabzonspor'da Abdullah Avcı Dönemi Sona Eriyor! İlk Aday Şenol Güneş

Trabzonspor, teknik direktörleri Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Bordo-Mavli kulübün, Avcı'nın ayrılmasının ardından Şenol Güneş ile temasa geçeceği öğrenildi.

Trabzonspor'da Abdullah Avcı Dönemi Sona Eriyor! İlk Aday Şenol Güneş

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Bordo-Mavili kulüp, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Şenol Güneş'le temasa geçecek.

Son olarak UEFA Konferans Ligi'nden elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor. Bordo-Mavili yönetim, deneyimli teknik adamla vedalaşma kararı aldı.

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Abdullah Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanması halinde Trabzonspor, Şenol Güneş için harekete geçecek.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş yaklaşık 1 yıldır boşta.

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