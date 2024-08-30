Trabzonspor'da Abdullah Avcı Dönemi Sona Eriyor! İlk Aday Şenol Güneş
Trabzonspor, teknik direktörleri Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Bordo-Mavli kulübün, Avcı'nın ayrılmasının ardından Şenol Güneş ile temasa geçeceği öğrenildi.
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırma kararı aldı. Bordo-Mavili kulüp, Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanmasının ardından Şenol Güneş'le temasa geçecek.
Son olarak UEFA Konferans Ligi'nden elenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrılıyor. Bordo-Mavili yönetim, deneyimli teknik adamla vedalaşma kararı aldı.
TRABZONSPOR'DA HEDEF ŞENOL GÜNEŞ
Abdullah Avcı'nın ayrılığının resmiyet kazanması halinde Trabzonspor, Şenol Güneş için harekete geçecek.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş yaklaşık 1 yıldır boşta.