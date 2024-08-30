Brighton'da Ferdi Kadıoğlu Şoku! Antrenmanda Sakatlandı
Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, antrenman sırasında sakatlandı. İddiaya göre Kadıoğlu'nun 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'den 30 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu antrenmanda sakatlandı.
Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun, yeni takımıyla ilk maçına yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.
4-5 HAFTA YOK
Gazeteci İbrahim Seten'in haberine göre Ferdi Kadıoğlu, takımının dün yaptığı antrenmanda sakatlandı.
Grade 2 kas yırtığı tespit edilen yıldız futbolcunun 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
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