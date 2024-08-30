Brighton'da Ferdi Kadıoğlu Şoku! Antrenmanda Sakatlandı

Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, antrenman sırasında sakatlandı. İddiaya göre Kadıoğlu'nun 4-5 hafta sahalardan uzak kalacak.

Son Güncelleme:
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu Şoku! Antrenmanda Sakatlandı

Fenerbahçe'den 30 milyon euro'ya Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu antrenmanda sakatlandı.

Brighton ile 4 yıllık sözleşme imzalayan yıldız futbolcunun, yeni takımıyla ilk maçına yarın Arsenal ile deplasmanda oynanacak lig maçında çıkması bekleniyordu.

4-5 HAFTA YOK

Gazeteci İbrahim Seten'in haberine göre Ferdi Kadıoğlu, takımının dün yaptığı antrenmanda sakatlandı.

Grade 2 kas yırtığı tespit edilen yıldız futbolcunun 4-5 hafta arası sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Etiketler
Ferdi Kadıoğlu
Son Güncelleme:
A Milli Takım'ın Kadrosu Açıklandı! Üç İsim İlk Kez Çağrıldı A Milli Takım'ın Kadrosu Açıklandı!
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu Temsilcilerimizin Avrupa Ligi Rakipleri Belli Oldu
Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu Promosyon Tutarları Değişti : Garanti BBVA Eylül Ayına Özel Promosyonu Duyurdu
Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem Emeklilik Sistemi ve Maaş Hesabı Sil Baştan! İşte Düşünülen Yeni Sistem