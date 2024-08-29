Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’ne Veda Etti
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, normal ve uzatma süresi 1-1 biten karşılaşmada St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenilerek elendi.
UEFA Konferans Ligi Play -off turu rövanşında Trabzonspor, İsviçre'nin St. Gallen takımı ile karşılaştı. Trabzon Papara Park'ta oynanan maçı, Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetti.
Konuk takım St. Gallen, 31. dakikada Isaac Schmidt’in attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor’a beraberliği getiren gol 52. dakikada Enis Destan’dan geldi.
90 dakikası 1-1 biten mücadelede 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. İki uzatma devresinde sonuç değişmeyince maç seri penaltılara kaldı. Trabzonspor, seri penaltılarda St. Gallen’e 5-4 yenilerek, Konferans Ligi’ne veda etti.
Kaynak: Ajanslar