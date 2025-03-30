Torreira Derbileri Seviyor

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bu sezon Trendyol Süper Lig’de 2. golünü attı. Sezondaki ilk golünü Fenerbahçe’ye atan yıldız isim, ikinci golünü ise Beşiktaş’a karşı atmayı başardı.

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Torreira Derbileri Seviyor

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’dan geldi.

Müsabakanın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın pasında ceza sahası dışından vuruş yapan Torreira, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de Fenerbahçe derbisin ardından 2. Golüne imza attı.

Maça ilk 11’de başlayan Lucas Torreira, 83. Dakikada oyundan alınarak yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.

Kaynak: İHA

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