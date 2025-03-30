Torreira Derbileri Seviyor
Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bu sezon Trendyol Süper Lig’de 2. golünü attı. Sezondaki ilk golünü Fenerbahçe’ye atan yıldız isim, ikinci golünü ise Beşiktaş’a karşı atmayı başardı.
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’dan geldi.
Müsabakanın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın pasında ceza sahası dışından vuruş yapan Torreira, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1’e getirdi.
29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de Fenerbahçe derbisin ardından 2. Golüne imza attı.
Maça ilk 11’de başlayan Lucas Torreira, 83. Dakikada oyundan alınarak yerini Ahmed Kutucu’ya bıraktı.
Kaynak: İHA
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