THY Euroleague'de 20. Haftanın MVP'si Sasha Vezenkov

THY Euroleague'de 20. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan ekibi Olympiakos'un evinde Alman takımı Bayern Münih'i 112-69'luk skorla mağlup ettiği müsabakada tarihi bir performans sergileyen Bulgar basketbolcu Sasha Vezenkov'un haftanın MVP'si seçildiği duyuruldu. Vezenkov, karşılaşmada 45 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynayarak 52 verimlilik puanı aldı.

SEZONUN EN YÜKSEK VERİMLİLİK PUANI

29 yaşındaki basketbolcu, ligde 2024-2025 sezonunun en yüksek verimlilik puanına ulaşırken, aynı zamanda attığı 45 sayıyla da ligde tüm zamanlarda bir maçta en fazla sayı kaydeden 3. basketbolcu unvanına erişti.

Vezenkov, 45 sayı ile rekor kırdığı maçın son dakikalarında ise süre almadı.

Sasha Vezenkov bu sezonki 4, toplamda da 13. kez haftanın MVP'si sıfatını kazandı.

Kaynak: İHA