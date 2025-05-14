Thunder, Nuggets'i Mağlup Etti ve Seride Eşitliği Bozdu

NBA’de Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets’i kendi sahasında 112-105 mağlup ederek, Batı Konferası yarı final serisinde durumu 3-2’ye getirdi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 44 sayı ve 15 ribaunt ile "doube-double" yaptığı performans, galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: AA