Thunder, Nuggets'i Mağlup Etti ve Seride Eşitliği Bozdu
NBA’de Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'i yenerek seride eşitliği bozdu.
NBA’de Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets’i kendi sahasında 112-105 mağlup ederek, Batı Konferası yarı final serisinde durumu 3-2’ye getirdi.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 44 sayı ve 15 ribaunt ile "doube-double" yaptığı performans, galibiyet için yeterli olmadı.
Kaynak: AA
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