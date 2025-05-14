Thunder, Nuggets'i Mağlup Etti ve Seride Eşitliği Bozdu

NBA’de Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'i yenerek seride eşitliği bozdu.

Thunder, Nuggets'i Mağlup Etti ve Seride Eşitliği Bozdu

NBA’de Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets’i kendi sahasında 112-105 mağlup ederek, Batı Konferası yarı final serisinde durumu 3-2’ye getirdi.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 44 sayı ve 15 ribaunt ile "doube-double" yaptığı performans, galibiyet için yeterli olmadı.

Kaynak: AA

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