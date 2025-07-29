TFF'ye Bildirildi: Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Sözleşmesini Uzattı

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın kontratının 2028 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

TFF'ye Bildirildi: Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Sözleşmesini Uzattı
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, iç transferde önemli bir hamleye imza attı.

Sarı-kırmızılı takım, yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın kontratının 2028 yılına kadar uzattı. Galatasaray, sözleşmenin uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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