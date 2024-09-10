TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Ceferin İle Bir Araya Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkez binasında bir araya geldi. Görüşmeye TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic ve TFF Eski Genel Sekreteri ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da katıldı.

Toplantıda, Türkiye’nin İtalya ile ortak ev sahipliği yapacağı 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ve ülkemizde düzenlenecek 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali’ne yönelik hazırlıkların son durumu değerlendirildi. Ayrıca, TFF ve UEFA arasında hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin sonunda, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Ceferin ve diğer yetkililere özel A Milli Takım formaları takdim ederken, Ceferin de Hacıosmanoğlu’na ziyaretin anısına bir flama hediye etti. Taraflar, önümüzdeki hafta Fransa'nın Cannes şehrinde tekrar bir araya gelmek üzere randevulaştı.

Kaynak: DHA