Galatasaray İstedi, Fenerbahçe Aldı: Kostic İlk Açıklamasını Yaptı

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın da transfer etmek istediği ancak yapılan görüşmeler sonucunda Fenerbahçe’ye imza atan Filip Kostic ilk açıklamasını yaptı. Kostic, “Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe’ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho’nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi” dedi.

Fenerbahçe’nin İtalya Serie A ekibi Juventus’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Sırp sol kanat Filip Kostic, transferinin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Filip Kostic, “Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok heyecanlıyım ve takım arkadaşlarımla antrenman yapmak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası ilk günden itibaren Fenerbahçe’ye gelmek istedim. Dusan Tadic ve Jose Mourinho’nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi. Tadic benim en iyi arkadaşlarımdan biri, kendisiyle uzun süredir milli takımda beraberiz. Gerçekten Fenerbahçe’de yeniden onunla oynayacağım için çok ama çok mutluyum” diye konuştu.

MOURINHO İLE ÇALIŞMAK İÇİN HEYECANLI

Efsane teknik adam Jose Mourinho ile çalışacak olmaktan büyük memnuniyet belirten Kostic, “Jose Mourinho ile çalışmak benim için çok büyük memnuniyet ve keyif olacak. Kendisi dünyanın en iyi teknik adamlarından bir tanesi. Umarım hep birlikte bir şeyler kazanabiliriz. Ben, en iyimi ortaya koyacağım. Kulüp ve taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.

‘TADIC’İ KESMEK ÇOK ZORDU’

Dusan Tadic ile tekrar bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Sırp oyuncu, “Groningen’de oynarken çok şanssızdım, oynayamamıştım açıkçası. Tadic’in yerine oynamak ve onu kesmek çok zordu. Elbette en iyimi ortaya koyacağım. Dusan Tadic en iyi oyuncu bunu söyleyebilirim. Ve her zaman onunla oynamayı istemiştim. Zaten birkaç senedir milli takımda beraberiz onunla dolayısıyla yeniden kulüp bazında bir araya gelmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Elbette hem onun hem de diğer takım arkadaşlarımla oynamak gerçekten çok güzel olacak. Ve bu büyük kulüp için savaşacak olmak memnuniyet verici” ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Kaynak: DHA