İngiltere Bu Olayı Konuşuyor: 'Şiddetli Hapşırık' Yüzünden Sakatlandı

İngiltere'de Bolton Wanderers'ın Nijeryalı oyuncusu Victor Adeboyejo, 'şiddetli hapşırık' sonucunda sakatlanarak maç kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun sakatlığı, sosyal medyada da alay konusu oldu.

İngiltere Bu Olayı Konuşuyor: 'Şiddetli Hapşırık' Yüzünden Sakatlandı

İngiltere League One ekiplerinden Bolton Wanderers'ın Nijeryalı forveti Victor Adeboyejo, yaşadığı sıra dışı bir olay nedeniyle takımından ayrı düştü. Adeboyejo, şiddetli bir hapşırık krizi sonucu sırtında ciddi bir sakatlanma yaşadı ve doktorların tedbir amaçlı olarak kadro dışı bırakma kararı verdi.

26 yaşındaki oyuncu, daha önce Göztepe'nin transfer listesinde yer almış ve dikkat çeken performansıyla tanınıyordu. Bolton'a transfer olduktan sonra da takımının önemli isimlerinden biri haline gelen Adeboyejo'nun bu beklenmedik sakatlığı, hem kendisi hem de takımı için şok etkisi yarattı.

Kulüp yetkilileri, Adeboyejo'nun sakatlığının ne kadar süreceği konusunda henüz net bir bilgi vermezken, futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesi için tedavi süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.

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