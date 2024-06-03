TFF Başkanı Büyükekşi, EURO 2024'te görev yapacak hakemlerle buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'te görev yapacak Türk hakemler ile bir araya geldi.

TFF Başkanı Büyükekşi, EURO 2024'te görev yapacak hakemlerle buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) görev yapacak Türk hakemlerle bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek EURO 2024'te düdük çalacak Türk hakem ekibi, TFF Başkanı Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu da yer aldı.

TFF Başkanı Büyükekşi, EURO 2024'te görev yapacak hakemlerle buluştu - Resim : 1

Mehmet Büyükekşi, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy ile FIFA kokartlı Video Yardımcı Hakem (VAR) Alper Ulusoy'a, A Milli Takım forması hediye ederek EURO 2024'te başarılar diledi.

Kaynak: AA

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