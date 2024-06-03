Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'tan yeni rekor

Milletler Ligi'nde ABD'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas, yeni bir rekora imza attı. 1160 sayıya ulaşan Ebrar Karakurt, Milletler Ligi tarihinin en skorer oyuncusu unvanına sahip olurken, Melissa Vargas ise maçın 2. setinde kullandığı 121 km/h servis ile smaç rekoru kırdı.

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Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'tan yeni rekor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup etti. Maça Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'ın rekorları damga vurdu.

EBRAR KARAKURT EN SKORER OYUNCU OLDU

Filenin Sultanları'nın yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt 1160 sayıya ulaşarak Millerler Ligi tarihinin en skorer oyuncusu oldu.

Müsabakanın ardından konuşan Ebrar Karakurt, "En skorer oyuncu apoletinden ötürü çok mutluyum ama bireysel düşünmeyi sevmem. Takımıma katkı verebildiysem ne mutlu bana." ifadelerini kullandı.

MELISSA VARGAS'TAN FÜZE GİBİ SERVİS: 121 km/h

Öte yandan Melissa Vargas da ABD maçının 2. setinde kullandığı servis 121 km/h hıza ulaşarak rekor kırdı.

Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'tan yeni rekor - Resim : 1

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