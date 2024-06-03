Galatasaray'da veda vakti: 3 basketbolcu ile yollarını ayırdı

Galatasaray Basketbol Takımı, 2023-2024 sezonunu geride bırakırken yeni sezon öncesi kadrosunda değişikliklere gitmeye başladı. Sarı-kırmızılılar, İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-24 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."