Serbest dalış sporcusu Alice Ellialtıoğlu'ndan yeni Türkiye rekoru

Serbest dalışçı Alice Ellialtıoğlu, Filipinler'de düzenlenen Asya Serbest Dalış Şampiyonası'nda sabit paletsiz Constant Weight No Fin (CNF) branşında 61 metreye dalarak Türkiye rekorunu kırdı.

İstanbul Akvaryum'un ana sponsorluğunda yarışmaya katılan Ellialtıoğlu, serbest dalışın en zorlu disiplinlerinden biri olan CNF dalında, dalgıçların hiçbir yardımcı ekipman kullanmadan sadece kas gücü ile dalış gerçekleştirdikleri kategoride uluslararası bir başarıya imza attı.

Sabit ağırlık çift palet CWTB dalışında ise 77 metreye ulaşan ve şampiyonadaki tek Türk sporcu olan Ellialtıoğlu, 5 Haziran'a kadar sürecek şampiyona için Filinpinler'in Pangloa adasında antrenmanları sürdürüp derecelerini artırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ellialtıoğlu, Türkiye rekorunu kırmanın kendisi için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, İstanbul Akvaryum'un desteğiyle bu başarıya ulaşmanın daha da anlamlı olduğunu kaydetti.

Elde ettiği derecenin uluslararası platformda Türkiye'yi iyi şekilde temsil ettiğini gösterdiğini aktaran Eliialtıoğlu, "Hedefim, 5 Haziran'a kadar sürecek bu şampiyonada antrenmanlarımı sürdürerek derecelerimi daha da geliştirmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA