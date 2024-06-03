İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu

İtalyan teknik direktör Enzo Maresca, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin yeni teknik direktörü oldu.

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İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den yapılan açıklamaya göre, 44 yaşındaki İtalyan teknik direktör Enzo Maresca ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Maresca, antrenörlük kariyerine 2021 yazında Parma'da başladı. Geçen sezon Leicester City'yi çalıştıran Maresca, İngiliz ekibini İngiltere 2. Futbol Ligi'nde (Championship) şampiyonluğa taşımayı başardı.

Chelsea'nin ortak sportif direktörleri Laurence Stewart ve Paul Winstanley şunları söyledi: 'Enzo'yu Chelsea'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Heyecan verici ve tanımlanabilir bir tarzla etkileyici sonuçlar sunabilen mükemmel bir koç olduğunu kanıtladı.

Enzo, atanmasına kadar yaptığımız görüşmelerde bizi derinden etkiledi. Onun hırsları ve çalışma ahlakı kulübünkilerle örtüşüyor. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.'

İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu - Resim : 1

Kaynak: AA

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