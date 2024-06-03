Real Madrid, Mbappe'yi resmen duyurdu

Real Madrid, Paris St. Germain'den ayrılan Kylian Mbappe'yi transfer ettiğini resmen duyurdu.

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Real Madrid, Mbappe'yi resmen duyurdu

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı. İspanyol devi, Fransız süperstar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid'in transferi X (Twitter) hesabından duyurmasıyla 3 dakikada 1 milyon kişi etkileşim verdi. Eflatun beyazlı kulübün resmi internet sitesi, yoğun trafik nedeniyle çöktü.

Kylian Mbappe, Santiago Bernabeu'da taraftara 15-16 Temmuz'da tanıtılacak.

MBAPPE'NİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

PSG'de yıllık net 70 milyon Euro kazanan Kylian Mbappe, Real Madrid'de net 15 milyon Euro kazanacak. Transfer detaylarında bonuslar açıklanmadı.

Mbappe'nin imaj haklarının yüzde 80'i Fransız yıldızda olacak.

Real Madrid, Mbappe'yi resmen duyurdu - Resim : 1

MBAPPE'DEN PAYLAŞIM: "HAYAL, GERÇEK OLDU"

Kylian Mbappe sosyal medya hesaplarından yeni takımını paylaştı.

25 yaşındaki yıldız, "Hayal, gerçek oldu. Hayalim olan Real Madrid'e katıldığım için onur ve mutluluk duyuyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Madridistas, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem desteğiniz için teşekkür ederim!" notunu yazdı.

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