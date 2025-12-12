Taraftarın Hedefindeydi... Galatasaray Resmen Açıkladı, Yollar Ayrıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güçlü kadrosuna rağmen geçtiğimiz sezondan beri maç performansı eleştirilen Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda görev değişimi yaşandı. Taraftarın da sosyal medyadan uzun zamandır dile getirdiği üzere hoca değişikliğine gidiliyor.

SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Galatasaray HDI Sigorta ile 3 yıldır başantrenörlük görevini yürüten Umut Çakır’ın yolları ayrıldı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada "Kulübümüzde 2022-2023 sezonundan itibaren Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü olarak görev yapan Umut Çakır’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi