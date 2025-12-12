Taraftarın Hedefindeydi... Galatasaray Resmen Açıkladı, Yollar Ayrıldı

Takım performansı nedeniyle uzun süredir taraftarın eleştirilerinin odağında olan Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Umut Çakır ile sarı-kırmızılı kulübün yolları ayrıldı.

Taraftarın Hedefindeydi... Galatasaray Resmen Açıkladı, Yollar Ayrıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Güçlü kadrosuna rağmen geçtiğimiz sezondan beri maç performansı eleştirilen Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda görev değişimi yaşandı. Taraftarın da sosyal medyadan uzun zamandır dile getirdiği üzere hoca değişikliğine gidiliyor.

SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Galatasaray HDI Sigorta ile 3 yıldır başantrenörlük görevini yürüten Umut Çakır’ın yolları ayrıldı.

Taraftarın Hedefindeydi... Galatasaray Resmen Açıkladı, Yollar Ayrıldı - Resim : 1

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada "Kulübümüzde 2022-2023 sezonundan itibaren Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü olarak görev yapan Umut Çakır’a bugüne kadar verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Dursun Özbek’ten İbrahim Hacıosmanoğlu’na Sert Sözler: ‘TFF’nin Galatasaray Nefreti Ayyuka Çıkmıştır’Dursun Özbek’ten İbrahim Hacıosmanoğlu’na Sert Sözler: ‘TFF’nin Galatasaray Nefreti Ayyuka Çıkmıştır’Spor
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı? Başsavcılıktan Açıklama GeldiGalatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı? Başsavcılıktan Açıklama GeldiSpor

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Galatasaray Voleybol
Dursun Özbek’ten İbrahim Hacıosmanoğlu’na Sert Sözler: ‘TFF’nin Galatasaray Nefreti Ayyuka Çıkmıştır’ Dursun Özbek’ten İbrahim Hacıosmanoğlu’na Sert Sözler: TFF’nin Galatasaray Nefreti Ayyuka Çıktı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Ahmet Çakar Savcılık İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı Ahmet Çakar Savcılık İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir Çiğ Yedi Karaciğeri İflas Etti! Bir Lokma Sonrası Kabus Başladı! Sessiz İlerleyen Zehir
Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında! 722 Yıllık Stres Biriken Bölgede 8’den Büyük Deprem Uyarısı Akdeniz İçin Korkutan Senaryo: 4 İl Tehlike Altında!
Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı? Başsavcılıktan Açıklama Geldi Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı Hakkında Bahis İncelemesi mi Başlatıldı?
Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında! Parkta Çocuk Cinayeti! Öldüren 16, Ölen 15 Yaşında!
Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor Meteoroloji Uyardı! Kar, Sağanak, Pus, Sis... Hepsi Birden Geliyor