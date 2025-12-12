Dursun Özbek’ten İbrahim Hacıosmanoğlu’na Sert Sözler: ‘TFF’nin Galatasaray Nefreti Ayyuka Çıkmıştır’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Rams Park’ta düzenlediği basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na yönelik ağır eleştirilerde bulundu. Özbek, özellikle Monaco maçı öncesi yapılan açıklamaların Türk futbolundaki tarafsızlık ilkesine ciddi zarar verdiğini savundu.

Basın mensupları karşısında sert bir üslup kullanan Özbek, TFF’nin Galatasaray’a yaklaşımını eleştirerek “Hacıosmanoğlu tarafsızlığını kaybetmiştir. TFF’nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı’nın son dönemde kullandığı “kuzu gibi dinlediler” ve “köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar” sözlerinin futbol ortamını gereksiz şekilde gerdiğini belirten Özbek, federasyonun karar alma süreçlerinde adalet duygusunu zedeleyen bir tutum sergilediğini öne sürdü. Bu dilin ve yaklaşımın Türk futbolunda kriz yarattığını vurgulayan Özbek, yönetimin mevcut haliyle süreci “yönetilemez” bir noktaya taşıdığını dile getirdi.

Dursun Özbek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

“TFF Başkanı, önemli Monaco maçımız öncesi yaptığı maksatlı açıklamayla tarafsızlığını kaybetmiştir. Göreve geldiğinden beri iki tane olağanüstü açıklama yaptı. İkisi de kulübümüze cevap vermek için. Sanki Türk futbolunda başka problem yokmuş gibi uçaktan iner inmez bize laf yetiştirmek için kamera karşısına geçti. Neymiş efendim, kuranın mutluluğunu ve gururunu yaşayamamış. Benim en önemli Şampiyonlar Ligi maçımın olduğu gün bu açıklamayı yapıyorsun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı milli gururu hak etmiyor mu? Milli bir olay değil mi yani? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu konuşmasının sonunda Galatasaray'a başarılar diliyor. Yaptığın açıklamalarla sen aslında başarıyı Monaco'ya dilemiş vaziyettesin.

‘TÜRK FUTBOLUNA BU JARGONY SOKMAK YANLIŞ’

‘Köpeksiz köyde çomaksız geziyorlar’ lafı federasyon başkanına yakışıyor mu? Köpek kim çomaksız gezen kim, açıklamak zorunda. Kuzu-aslan laflarını da netleştirmesi gerekiyor. Konuşmalarda 'Dursun abi Dursun abi' diyorsun sonra kameralar karşısında. ‘Kuzu gibi dinlediler’ diyorsun. Türk futboluna bu jargonu sokmak son derece yanlış. Bu seviyeye inmemeye çalışıyoruz.

Biz size pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim? 'Sen beni koyun gibi dinledin' mi diyeceğim? Bizi kuzu gibi dinlediler dendiği zaman, şu anlamı barındırıyor, sen öyle bir pozisyondasın ki karşımda, ağzını bile açamazsın, laf bile edemezsin. Yüzde yüz tehdit içeren bir kelime. Hiç kimse bunun aksini anlatmaya çalışmasın.

‘SADECE GALATASARAY’I KONUŞUYORSUN’

Videoyu izlettik, "Maçta Fenerbahçe'nin hakkı yenmiş" dedi. Biz takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray, ister Fenerbahçe, ister Beşiktaş. Bir hak yeme varsa cezanın gelmesi lazım. Önce "Biz zaten ceza verecektik" sonra "Siz federasyona geldiniz vazgeçtik" böyle bir uygulama olabilir mi? Sen en tarafsız olması gereken kurumun başındasın. Pozisyonlar hakkında konuşuyorsun ya, yorum yapıyorsun ya! Yayıncı kuruluşa Galatasaray lehinde yorum yaptıkları için aba altında sopa gösteriyorsun. Sadece Galatasaray'ı konuşuyorsun. Bu gündemle yaptığın basın toplantısında tarafsız olduğunu sanıyorsun!

'TFF'NİN GALATASARAY NEFRETİ AYYUKA ÇIKMIŞTIR’

Biz konuşunca sürekli ceza veriyorsun. Seçim döneminde 'başkanlar konuşsun, ceza vermeyeceğim' dedin. Galatasaray başkanına ceza vere vere vere yasa gereği başkanlık koltuğundan onu indireyim düşüncesinde olduğunu düşünüyorum. Para cezası, men cezası veriyorsun. Yetmiyor, basın toplantılarında ağzınıza geleni söylüyorsunuz. Size kim ceza verecek. Sen disiplin talimatlarıyla cevap vereceksin. Yarım saat 45 dakikalık toplantının konusu sadece Galatasaray olamaz. TFF'nin Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır.

Taraftarımız bilmelidir ki TFF, Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir. Biz kavgaya girmek istemesek de onlar tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Aldıkları tutarsız adaletsiz kararlarla, kuzu gibi dinlediler demekle gerginliği en üst seviyeye taşıyorsun. Kuzu gibi dinlediler ne demek ya! Önemli günler geçiriyoruz. Buradan son bir sözüm de Galatasaray'ı sevenler için olacak. Bu takım son 3 sezon tüm ittifakları yenerek şampiyon oldu. Yine başaracağız. Her zamanki gibi birlikte başaracağız. Şimdi tam kenetlenme zamanı. Dört bir taraftan yaylım ateşine tutulmuş durumdayız.

‘SAYIN BAŞKAN TAVRIMI YANLIŞ ANLAMIŞ’

TFF'nin yaklaşımını protesto ediyoruz. Biz hiçbir zaman sahadan çekilerek kaçarak protesto etmeyiz. Biz mücadelemizde alışığız, son 3 senedeki olaylara bakın. Hep benzer gelişiyor. Bu sezon katılmalar da oldu. Böyle bir şey var mı ya! Yorumcular yorum yapıyor, Galatasaray lehine yapılan yorumun muhatabı TFF başkanı oluyor.

Gerek konuşmalarımda gerek hitabet tarzımda buna çok dikkat ettim. Sayın başkan, bu tavrımı yanlış anlamış. 'Kuzu gibi dinlediler'... Yok efendim 'köpeksiz köyde çomaksız dolaşıyorlar.' Aynı seviyeye inmemek için büyük gayret gösteriyorum. Türk futbolunu yöneten kişilerin seviyelerini korumak zorunluluğu var. Bugünkü haberlere bakınca neyle mücadele ettiğimizi, neyle muhatap olduğumuzu çok net anlıyorum.

‘ICARDI EN ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZDAN BİR TANESİ’

Icardi’nin Galatasaray’la ne problemi olabilir? Bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesi. Son 3 sezonda yaptığı katkıyı kim yadsıyabilir? Galatasaray’ın ikonları arasında yer almış bir isim. Galatasaray yönetimini bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor?

‘HER İKİ HALDE DE HAKEME CEZA GEREKMEZ Mİ?’

TFF'deki toplantıda 8 dakikalık sunum hazırladık, pozisyonları içeren. TFF yetkililerine izlettik, başkan da oradaydı. Orada Fenerbahçe'nin hakkı yendi-yenmedi öyle bir şey konuşulmadı. Pozisyonlar üzerinde konuştuk, o öyle olmadı bu böyle olmadı, konuştuk.

Bilahare yaptığı basın toplantısında başkan, 'orada aslında sonuca tesir edecek husus yok, Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Bu manada bir açıklama yapıyor. Hakem hatalarıyla ilgili konuşmak için illaki penaltı pozisyonu olması gerekmez, sonuca etki edecek diyor.

Bu bir. İkincisi, Kendisinin ifadesiyle 'Fenerbahçe'nin hakkı yenmiştir' diyor. Peki sen öyle yorumladın, futbol bilginle öyle yorumladın. Her iki halde de gerek Fenerbahçe'nin gerek Galatasaray'ın hakkı yendiyse ceza verilmesi gerekmez mi? Niye vermedin!

‘NE YAPTIĞIMIZI İYİ BİLİYORUZ’

(Futbolda bahis soruşturması) TFF'nin yaptığı gerek yasal gerek yasadışı bahisle ilgili kararlarını desteklediğimizi söyledik daha önce. Sözümüzün arkasındayım. Kulüp olarak arkasındayız. Orada herhangi bir şey yok. Elbette ki şikeye karışan varsa, tevessül eden varsa TFF cezasını verecektir.

TFF'nin bu tarafsız tutumu Galatasaray'ı bir şekilde şikeyle ilgilendirmeye karar gider mi diye soruyorsun aslında. Bu kimsenin haddi değil! Galatasaray'ı ben yönetiyorum arkadaşlarımla beraber. Biz ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Galatasaray'ın adını kimse bu tip bir uygulamaya bulaştıramaz! Ona ne TFF'nin ne başka birinin gücü yeter.

‘HACIOSMANOĞLU'NUN YAPMASI GEREKEN...’

Başkanı istifaya davet etmek bizim işimiz değil. TFF başkanı zaten kendisi 'Yönetemediğimde kendim giderim' diyor. Şimdi yapması gereken, bu işi yönetebilmiş mi, yönetememiş mi. Öz eleştirisini yapmış. Allah'ın lütfuyla göreve geldim diyor. Allah'ın sopası yok. Otur, yaptığın uygulamalara bak, o koltukta oturmayı hak ediyor musun, kararını ver!

‘NE ZANNEDİYORSUN KENDİNİ?’

Ne demek kuzu gibi dinlediler? Sen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve Başkan Vekiline beni kuzu gibi dinlediler diyemezsin. Haddinde böyle bir şey yok. Ne zannediyorsun kendini? Geçmişte tehdit, bugün tehdit. Neredeyiz biz?

‘BU KAVGA DEVAM EDECEK’

Öyle gözüküyor ki bu kavga devam edecek. Gönlümden geçen bu kavganın sonlanması. Bir şeyi daha ifade etmek istiyorum, artık bu iş burada kalsın, esas işimize dönelim. Esas işimizden, esas faaliyetlerimizden uzaklaşıyoruz. Yarın bizi, futbolun paydaşlarını kamuoyu nezdinde yargılayacaklar. Bunun Türk futboluna bir fayda getireceğini düşünüyorsan getirmez. Futbolu yönetiyorsun, herkese eşit mesafede adalete geri dön. Ben bu işin burada kalmasını istiyorum. Bunun tırmandırmanın Türk futboluna faydası olmayacaktır. Bu mesajlarla hiçbir yere varamayız.”

