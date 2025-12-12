Ahmet Çakar Savcılık İfadesinin Ardından Serbest Bırakıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan ancak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığına gitmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ahmet Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. "Buyrun gidin" dediler. İfadede söylediğim şeyler soruldu. "Ne olacak?" dedik, "Serbestsiniz, adli kontrol yok" dendi. Eşim de çocuklarımın yanında, ay sonunda gelecek." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA YAŞIYORSAM SAVCI SAYESİNDE"

Hayatını savcıya borçlu olduğunu söyleyen Çakar, "Ben şu anda yaşıyorsam, ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı, sinsi seyrediyordu. Belki de bir arabada ölecektim."

Çakar, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne getirildiğinde gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum." demişti. Ardından rahatsızlanan Çakar hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu.

BAHİS SORUŞTURMASI

Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan isimler:

1-Emrah Çelik

2-Yunus Emre Tekoğul

3-Metehan Baltacı

4-İzzet Furkan Malak

5-Bartu Kaya

6-Murat Sancak

7-Orkun Özdemir

8-Kadir Kaan Yurdakul

9-Faruk Can Genç

10-Alessane Ndao

11-Mert Hakan Yandaş

12-Ersen Dikmen

13-Kerem Yusuf Sirkeci

14-Emircan Çiçek

15-Ahmet Okatan

16-Gürhan Sünmez

17-Mehmet Emin Katipoğlu

18-Volkan Erten

19-Şahin Kaya

20-Ümit Kaya

Kaynak: İHA