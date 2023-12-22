Taraftar istedi, yönetim karar verdi: Fenerbahçe, o isimle yollarını ayırıyor

Kayserispor ile oynanan yedi gollü maçta sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş gördüğü kırmızı kartla hem taraftarları hem de İsmail Kartal'ı çıldırttı.

90. dakikada oyuna dahil olan ve maçın son dakikalarında yaptığı faulün ardından Zorbay Küçük'e yoğun itirazlarda bulunan Mert Hakan Yandaş üst üste gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gördüğü kırmızı kartın ardından tribündeki taraftarların yoğun tepkisine kalan Mert Hakan Yandaş saha kenarına gelirken de İsmail Kartal'dan azar yedi. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son olarak 10 Ekim tarihinde Çaykur Rizespor'a karşı forma giyen Mert Hakan Yandaş gördüğü kırmızı kartın ardından Galatasaray derbisinde de cezalı duruma düştü.

Medyatava'nın haberine göre Fenerbahçe, Kayserispor karşısında sergilediği disiplinsiz tavırlar ve taraftarın gösterdiği tepkiler nedeniyle Mert Hakan Yandaş ile devre arasında yollarını ayırma kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'den talipleri olan Mert Hakan Yandaş'a gelen teklifleri değerlendirip oyuncuyu makul bir bonservis karşılığında takımdan gönderecek.

Bu sezon 13 maçta forma giyen Mert Hakan Yandaş 498 dakika sahada kalırken 3 asist yaptı.