Sahada kalbi durmuştu: Lockyer, günler sonra taburcu edildi

Premier Lig maçı sırasında kalbi duran ve erken müdahalenin ardından hayata dönen Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer, hastaneden taburcu edildi.

Sahada kalbi durmuştu: Lockyer, günler sonra taburcu edildi

İngiltere Premier Lig maçı sırasında kalbi duran ve erken müdahalenin ardından hayata dönen Luton Town'ın kaptanı Tom Lockyer, hastaneden taburcu edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, hastanedeki tedavisi tamamlanan 29 yaşındaki futbolcunun taburcu edildiği, tedavisine evinde devam edileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ligde Bournemouth ile Luton Town arasında geçen hafta sonu oynanan ve 1-1 devam eden mücadelenin 59. dakikasında Lockyer, fenalaşarak yere yığılmıştı. Maç sırasında kalbi duran Lockyer, saha içinde sağlık ekiplerinin erken müdahalesiyle hayata dönmüştü.

Premier Lig Yönetimi, söz konusu karşılaşmanın daha sonra belirlenecek bir tarihte baştan oynanacağını dün duyurmuştu.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına başladı
Show TV'deki iddialı dizi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik karar! Show TV'deki iddialı dizi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik karar!
Avrupa futbolunda dengeleri değiştirecek karar: Avrupa Süper Ligi... Futbolda dengeleri değiştirecek karar
Yeni yıl için en uygun rotalar! Türk vatandaşlarına vizesiz 5 ülke Yeni yıl için en uygun rotalar! Türk vatandaşlarına vizesiz 5 ülke
ÇOK OKUNANLAR
SGK uzmanı, emekli maaş zammı için net rakam verdi: 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle 21 banka harekete geçti: Krediler için yeni hamle
Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı Bankacılığı bırakıp eskortluk yapmaya başladı: Haftalık kazancı dudak uçuklattı
Güncel emekli banka promosyonları açıklandı: Hani banka ne kadar veriyor? Güncel emekli banka promosyonları açıklandı: Hani banka ne kadar veriyor?
DSÖ'den koronavirüsün yeni varyantı için uyarı! Hızla yayılıyor DSÖ'den koronavirüsün yeni varyantı için uyarı!