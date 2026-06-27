Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş Kararı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş hakkında verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasına ilişkin dosyada incelemenin devamına karar verdi.

Son Güncelleme:
Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş Kararı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş hakkında verilen karara ilişkin dosyada yeni bir değerlendirme yaptı.

Bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Yandaş için Fenerbahçe Kulübü, karara itiraz ederek Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.

Yapılan değerlendirme sonucunda Tahkim Kurulu, dosyada incelemenin devamına karar verdi. Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ki sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Dünya Kupası’nda Yarın Büyük Gün: Gruplar Bitiyor, Eleme Heyecanı Başlıyor Dünya Kupası’nda Yarın Büyük Gün
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
A Milliler Yurda Döndü A Milliler Yurda Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Meclis'te Yeni Grup Hazırlığı İddiası: 'CHP’den 86 Milletvekili ve 74 İl Başkanı Bizim Partiye Katılıyor' 'CHP’den 86 Milletvekili ve 74 İl Başkanı Bizim Partiye Katılıyor'
Türk Sinemasının Efsanesi Kadir İnanır'ın Vasiyeti İle İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Yeğeni Son Anlarını Anlattı Türk Sinemasının Efsanesi Kadir İnanır'ın Vasiyeti İle İlgili Dikkat Çeken Açıklama
Trafikte Yeni Dönem: Tartışmalar Bitti, O Artık Resmen Serbest Trafikte Yeni Dönem
Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih
İran'dan ABD Üslerine Misilleme Saldırısı: Tansiyon Yükseldi! 'Pişman Olacaklar' İran'dan ABD Üslerine Misilleme Saldırısı