Tahkim Kurulu'ndan Mert Hakan Yandaş Kararı

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe kaptanlarından Mert Hakan Yandaş hakkında verilen karara ilişkin dosyada yeni bir değerlendirme yaptı.

Bahis operasyonu kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen Yandaş için Fenerbahçe Kulübü, karara itiraz ederek Tahkim Kurulu’na başvurmuştu.

Yapılan değerlendirme sonucunda Tahkim Kurulu, dosyada incelemenin devamına karar verdi. Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ki sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Kaynak: Haber Merkezi