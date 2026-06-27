Dünya Kupası’nda Yarın Büyük Gün: Gruplar Bitiyor, Eleme Heyecanı Başlıyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın oynanacak 6 kritik karşılaşmayla tamamlanacak. J, K ve L gruplarında son biletler sahiplerini bulurken, turnuvanın kaderini belirleyecek Son 32 Turu da aynı günün akşamında Güney Afrika-Kanada mücadelesiyle start alacak.

Son Güncelleme:
Dünya Kupası’nda Yarın Büyük Gün: Gruplar Bitiyor, Eleme Heyecanı Başlıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Futbol dünyasının kalbinin attığı Kuzey Amerika’da grup heyecanı yerini eleme turlarının nefes kesen atmosferine bırakıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın oynanacak 6 müsabakayla grup maçları sona erecek.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu son maçlarında Kolombiya ile Portekiz Miami Stadı'nda TSİ 02.30'da, J Grubu'nda ise Ürdün ile Arjantin Dallas Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda son 32 turu Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.

Dünya Kupası’nda Yarın Büyük Gün: Gruplar Bitiyor, Eleme Heyecanı Başlıyor - Resim : 1

Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

L Grubu:

  • 00.00 Panama - İngiltere (New York New Jersey Stadı)
  • 00.00 Hırvatistan - Gana (Philadelphia Stadı)

K Grubu:

  • 02.30 Kolombiya - Portekiz (Miami Stadı)
  • 02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan (Atlanta Stadı)

J Grubu:

  • 05.00 Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadı)
  • 05.00 Ürdün - Arjantin (Dallas Stadı)

Son 32 Turu:

  • 22.00 Güney Afrika - Kanada (Los Angeles Stadı)

Kaynak: AA

Etiketler
Dünya kupası
Son Güncelleme:
Beşiktaş, Resmen EuroLeague'de! Beşiktaş, Resmen EuroLeague'de
A Milliler Yurda Döndü A Milliler Yurda Döndü
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Türk Sinemasının Efsanesi Kadir İnanır'ın Vasiyeti İle İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Yeğeni Son Anlarını Anlattı Türk Sinemasının Efsanesi Kadir İnanır'ın Vasiyeti İle İlgili Dikkat Çeken Açıklama
Meclis'te Yeni Grup Hazırlığı İddiası: 'CHP’den 86 Milletvekili ve 74 İl Başkanı Bizim Partiye Katılıyor' 'CHP’den 86 Milletvekili ve 74 İl Başkanı Bizim Partiye Katılıyor'
Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih Avrupa'yı Yakan Sıcaklar Türkiye'ye Geliyor: Çok Fena Yanacağız! İşte Beklenen Tarih
İran'dan ABD Üslerine Misilleme Saldırısı: Tansiyon Yükseldi! 'Pişman Olacaklar' İran'dan ABD Üslerine Misilleme Saldırısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a Diplomasını Takdim Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torununun Diplomasını Verdi