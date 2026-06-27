Dünya Kupası’nda Yarın Büyük Gün: Gruplar Bitiyor, Eleme Heyecanı Başlıyor
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması yarın oynanacak 6 kritik karşılaşmayla tamamlanacak. J, K ve L gruplarında son biletler sahiplerini bulurken, turnuvanın kaderini belirleyecek Son 32 Turu da aynı günün akşamında Güney Afrika-Kanada mücadelesiyle start alacak.
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Futbol dünyasının kalbinin attığı Kuzey Amerika’da grup heyecanı yerini eleme turlarının nefes kesen atmosferine bırakıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın oynanacak 6 müsabakayla grup maçları sona erecek.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, K Grubu son maçlarında Kolombiya ile Portekiz Miami Stadı'nda TSİ 02.30'da, J Grubu'nda ise Ürdün ile Arjantin Dallas Stadı'nda TSİ 05.00'te karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda son 32 turu Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
L Grubu:
- 00.00 Panama - İngiltere (New York New Jersey Stadı)
- 00.00 Hırvatistan - Gana (Philadelphia Stadı)
K Grubu:
- 02.30 Kolombiya - Portekiz (Miami Stadı)
- 02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Özbekistan (Atlanta Stadı)
J Grubu:
- 05.00 Cezayir - Avusturya (Kansas City Stadı)
- 05.00 Ürdün - Arjantin (Dallas Stadı)
Son 32 Turu:
- 22.00 Güney Afrika - Kanada (Los Angeles Stadı)
Kaynak: AA
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