Tahkim Kurulu'ndan 29 Futbolcunun Başvurusuna Ret
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, "bahis eylemi" gerekçesiyle cezalandırılan 29 futbolcunun yaptıkları itiraz başvurularını reddetti.
TFF'nin yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda kurulun 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğü belirtildi.
Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı.
Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.
