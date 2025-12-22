Tahkim Kurulu'ndan 29 Futbolcunun Başvurusuna Ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, "bahis eylemi" gerekçesiyle cezalandırılan 29 futbolcunun yaptıkları itiraz başvurularını reddetti.

Son Güncelleme:
Tahkim Kurulu'ndan 29 Futbolcunun Başvurusuna Ret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TFF'nin yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda kurulun 29 futbolcunun itiraz dosyalarını görüştüğü belirtildi.

Yapılan görüşmelerin sonucunda Tahkim Kurulunun, 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddettiği açıklandı.

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

Sadettin Saran'dan Flaş Açıklama! 'Bu Bir İtibar Suikastı'Sadettin Saran'dan Flaş Açıklama! 'Bu Bir İtibar Suikastı'Güncel
Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli OlduFenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli OlduSpor

Kaynak: AA

Etiketler
TFF Futbolcu
Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin Hakemi Belli Oldu Kupada Dev Derbi! Hakem Belli Oldu
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması: Hangi Mevkilere Yapılacak? Okan Buruk'tan Transfer Açıklaması
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti Ankara Kulisleri Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Netleşti
Ela Rümeysa Cebeci Krizinde Okan Buruk İfade mi Verecek? Başsavcılık'tan Açıklama Geldi Ela Rümeysa Cebeci Krizinde Okan Buruk İfade mi Verecek?
Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor Bankacılıkta Tarihi Adım! Türkiye'nin 3 Büyük Bankası Birleşiyor
Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu Mersin’de Korkunç Saldırı! Ortaokul Öğrencisi Okul Müdürünü Vurdu
6 Ay Önce Anne Olmuştu… Leyla Mizrahi Uykusunda Hayatını Kaybetti Yeni Anne Olmuştu, Sosyetik İsim Yatağında Ölü Bulundu