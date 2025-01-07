Suudiler İsmail Kartal'a Kancayı Taktı

Fenerbahçe camiasının sevilen teknik adamları arasında yer alan İsmail Kartal'a Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon kancayı taktı. Kartal'ın düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Suudiler İsmail Kartal'a Kancayı Taktı

Dünya yıldızlarına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik teknik direktörlere ilgi sürüyor. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.

Suudiler İsmail Kartal'a Kancayı Taktı - Resim : 1

Süper Lig'de geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu. Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
İsmail Kartal Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Galatasaray'da İki İmza Birden! Resmen Açıklandı Galatasaray'da İki İmza Birden! Resmen Açıklandı
Kelle Paça Çorbası İçerken Bir Kez Daha Düşünün! Kelle Paça Çorbası İçerken Bir Kez Daha Düşünün!
Ali Koç'tan Basın Toplantısı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na Katılacak mı? Fenerbahçe Türkiye Kupası'na Katılacak mı?
Milan'dan Tarihi Geri Dönüş: İtalya Süper Kupasını 8'inci Kez Müzesine Götürdü Milan'dan Tarihi Geri Dönüş: İtalya Süper Kupasını 8'inci Kez Müzesine Götürdü
Balkonuna Eken Paraya Para Demiyor: Saksıda Çabuk Büyüyüp Hasat Ediliyor Balkonuna Eken Paraya Para Demiyor: Saksıda Çabuk Büyüyüp Hasat Ediliyor
Süper Lig Ekibi Borç Batağında! 'Kulüp Artık Devam Edemeyecek' Süper Lig Ekibi Borç Batağında