Suudiler İsmail Kartal'a Kancayı Taktı
Fenerbahçe camiasının sevilen teknik adamları arasında yer alan İsmail Kartal'a Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon kancayı taktı. Kartal'ın düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Dünya yıldızlarına ev sahipliği yapan Suudi Arabistan Ligi'nde Türk teknik teknik direktörlere ilgi sürüyor. Al Shabab'ın Fatih Terim'i göreve getirmesinin ardından bir başka Suudi kulübü, İsmail Kartal'a teklif yaptı.
Süper Lig'de geçen sezon 99 puan toplayan ve 2,61 puan ortalaması yakalayarak Fenerbahçe tarihinin en başarılı performansını elde eden İsmail Kartal'a Al-Taawon kulübü teklifte bulundu. Rekor kıran hocayı takımın başında görmek isteyen Al-Taawon'un İsmail Kartal'ı ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Süper Lig'den de sezon başından beri teklifler alan ancak kabul etmeyen İsmail Kartal'ın ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
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