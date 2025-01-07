Ali Koç'tan Basın Toplantısı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na Katılacak mı?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 8 Ocak Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyecek. Hakkında istifa çağrıları yapılan başkan Koç, taraftarın rahatsızlığı ve Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarıyla ilgili açıklamayı da toplantıda yapacak.

Ali Koç'tan Basın Toplantısı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na Katılacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacakları tartışmaları ve taraftarından gelen istifa çağrılarıyla gündemden düşmeyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hem bu tartışmalara yanıt vermek hem de transfer planlamalarından bahsetmek üzere 8 Ocak Çarşamba günü basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

'KRONİKLEŞMİŞ SORUNLAR DEVAM EDİYOR'

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk futbolunda sorunların devam ettiği belirtilerek "Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu’nun ve Süper Lig'de maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir" denildi.

Ali Koç'tan Basın Toplantısı! Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na Katılacak mı? - Resim : 1

2 NİSAN'DAN BERİ YAŞANANLARI KONUŞACAK

TFF'nin kronikleşen sorunlarla ilgili atacağı adımların takipçisi olacakları vurgulanan açıklamada, "2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp katılmama konusundaki pozisyonumuz ile devre arasında futbol takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında başkanımız Ali Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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