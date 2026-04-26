Süper Lig'in Düğümü Çözülüyor mu? Galatasaray-Fenerbahçe Maçının Muhtemel 11'leri Ortaya Çıktı

Türkiye'de bugün saat 20.00'de hayat duracak. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek karşılaşmada lider Galatasaray evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik müsabakada Yasin Kol düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

-Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

-Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Kante, Guendouzi, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

GALATASARAY 'TAMAM' FENERBAHÇE 'DEVAM' DEMEK İSTİYOR

Ligdeki son maçında evinde Çaykur Rizespor ile berabere kalarak 2 puan yitiren sarı-lacivertliler, haftaya 67 puanla Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada giriyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini yenmesi durumunda farkı 1 puana indirecek ikili averajı ele geçirecek.

BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ KARŞILAŞMA

İki takım, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de yapılan derbi, 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaray, müsabakanın 27. dakikasında Leroy Sane'nin golüyle öne geçerken Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada bulduğu golle beraberliği sağlamıştı.

İkinci randevu ise Turkcell Süper Kupa finalinde yaşandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbiyi sarı-lacivertliler Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

SON 10 MAÇIN 5'İNİ GALATASARAY KAZANDI

Ezeli rakipler arasında 7'si lig, 2's, Süper Kupa ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 karşılaşmada Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 10 maçta sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 5 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-lacivertliler ise 2 kez kazandı. 3 mücadele de berabere sona erdi.

OSIMHEN APARATLA SAHADA OLACAK

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, derbide forma giyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparatla oynaması bekleniyor.

Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Gençlerbirliği'ni yenerken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

Osimhen, hafta içinde Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybettikleri Türkiye Kupası maçının son bölümünde süre aldı.

ASENSIO FORMASINA KAVUŞACAK

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

TEK EKSİK EDSON ALVAREZ

Fenerbahçe, derbi müsabakasına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Edson Alvarez'in kadroda olması beklenmiyor.

Kaynak: Haber Merkezi