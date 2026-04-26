Motorin ve Benzine Bir Zam Daha Kapıda: Tarih Belli Oldu
Brent petrolde yaşanan keskin hareketler ve küresel arz-talep dengesindeki değişimler Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikler, Türkiye'de bu kez ham motorine hem de benzine zam olarak yansıyacak. Yeni yapılacak zamların bu gece yarısından itibaren tabelalara yansıyacağı öğrenildi.
Petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam hazırlığı yapılıyor.
BU GECE YARISINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Sektör kaynaklarına göre, pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatı 2,28 TL artarken, benzinde ise litre başına 95 kuruşluk zam uygulanacak.
Zamla birlikte motorin fiyatlarının büyük şehirlerde önemli ölçüde artması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 71,61 TL, Ankara’da 72,73 TL, İzmir’de ise 73,01 TL seviyesine yükselecek. Yeni zam ile beraber benzinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL, İzmir’de ise 64,95 TL seviyesine gelecek.
HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMİYOR
Orta Doğu’da artan gerilimin petrol arzına yönelik riskleri büyütmeye devam ederken bu durum, küresel petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Bu da akaryakıt fiyatlarında yeni artışların gündeme gelmesine neden oluyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın sürmesi halinde önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları…
İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.76 TL
Motorin litre fiyatı: 69.35 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.62 TL
Motorin litre fiyatı: 69.21 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.73 TL
Motorin litre fiyatı: 70.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 64.01 TL
Motorin litre fiyatı: 70.75 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
