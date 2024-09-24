Süper Lig'den 10 Kulüp, PFDK'ya Sevk Edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpaşa, Samsunspor, Bodrum FK ve Konyaspor'un disipline gönderildiği belirtildi.
Antalyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Kasımpaşa'nın Hırvat oyuncusu Josip Brekalo'nun da kural dışı hareketleri sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA