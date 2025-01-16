Süper Lig'deki Yeni Hakem Atamaları Dönemi MHK'da İstifa Getirdi

TFF; Merkez Hakem Kurulu'ndaki yeni yapılanma kapsamında Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden ayrılma kararı aldıklarını duyurdu.

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Süper Lig'deki Yeni Hakem Atamaları Dönemi MHK'da İstifa Getirdi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Vekili, PMIK, 1. Bölge Sorumlusu Ahmet Şahin ve PMIK, 2. Bölge Sorumlusu Yunus Yıldırım'ın görevlerinden istifa ettiği duyuruldu.

MHK tarafından yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, kurul üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır" ifadeleriyle istifa kararları kamuoyuyla paylaşıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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