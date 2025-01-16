Süper Lig'de Hakem Atamalarında Yeni Dönem Başladı, TFF Duyurdu
TFF, hakem atama sisteminde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren hakem atamaları VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından hakem atama sisteminde değişikliğe gidildi.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de bu haftadan itibaren VeTAS (Veri Tabanlı Atama Sistemi) ile hakem ve yardımcı hakem atamaları gerçekleştirilecek. 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de hakem ve yardımcı hakem atamaları otomatik olarak VeTAS yöntemiyle belirlenecek.
Net ve şeffaf kriterlere bağlı şekilde entegre edilen veri tabanlı atama yöntemi, hakemlik sisteminin profesyonelleşmesi yönündeki kritik yapısal değişikliklerden biri olarak öne çıkmıştı. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kulüplerimiz resmi başvuruda bulunarak temsilcileri aracılığıyla sistemi yerinde inceleme imkanına sahip olacaklardır.
Türk futbolunun kurumsal gelişimi ve marka değerinin artırılması yönünde belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda hakemlik sistemiyle ilgili kademeli uygulamalar devam edecek."
YENİ SİSTEMLE BELİRLENEN HAKEMLER
TFF'den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 20. haftasında maçları yönetecek hakemler de belli oldu.
17 OCAK CUMA
20.00:Hatayspor-Galatasaray: Cihan Aydın
18 OCAK CUMARTESİ
13.30: Başakşehir-Rizespor: Oğuzhan Çakır
16.00: Gaziantep FK-Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
19.00: Beşiktaş-Samsunspor: Kadir Sağlam
19 OCAK PAZAR
13.30: Göztepe-Antalyaspor: Çağdaş Altay
16.00: Konyaspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
19.00: Eyüpspor-Alanyaspor: Yasin Kol
19.00: Adana Demirspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20 Ocak Pazartesi
20.00: Trabzonspor-Sivasspor: Zorbay Küçük
Kaynak: Haber Merkezi