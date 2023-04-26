Kritik viraj: Beşiktaş evinde Galatasaray’a kaybetmiyor

Beşiktaş, Süper Lig’de 2014-2015 sezonunda 2-0 kaybettiği müsabakanın ardından Galatasaray’ı konuk ettiği son 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 13 gol atarken, ağlarında yalnızca 4 gol gördü.

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Kritik viraj: Beşiktaş evinde Galatasaray’a kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, 30 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Galatasaray’ı konuk edecek.

Beşiktaş, bu sezon ligde geride kalan 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, şampiyonluk şansını sürdürebilmek ve zirveye daha da yaklaşmak için mutlak galibiyet hedefliyor.

İÇ SAHA AVANTAJI

Bu sezon evinde oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Galatasaray’a karşı da sahasında uzun süredir kaybetmiyor. 2014-2015 sezonunda Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Cimbom’u, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda ağırlayan Beşiktaş, müsabakayı 2-0 kaybetmişti.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmanın ardından ev sahibi olduğu 7 mücadelede rakibine kaybetmedi. 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.

Beşiktaş’ın, 2014-15’ten sonra sahasında Galatasaray’a karşı oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

2015-2016
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

2016-2017
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

2017-2018
Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

2018-2019
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2019-2020
Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2020-2021
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

2021-2022
Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Kaynak: İHA

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