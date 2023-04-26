Spor yazarı Şansal Büyüka'nın Milliyet'ten istifasında 'Ali Koç' detayı

Spor yazarı Şansal Büyüka, Milliyet gazetesinden istifa etti. Büyüka’nın istifasının perde arkasında ise Ali Koç ile ilgili yazdığı yazının yayınlanmamasının olduğu ortaya çıktı.

Spor yazarı ve yorumcusu gazeteci Şansal Büyüka, Milliyet'ten neden istifa ettiğini anlattı. Son kaleme aldığı yazıda Ali Koç'a ilişkin yazısının yayımlanmamasını istifa gerekçesi olarak ifade eden Büyüka, "Bunu kendime yapılan saygısızlık olarak gördüm ve 9.15'te istifa ettim" diye konuştu.

Büyüka, 343 Digital kanalında Milliyet gazetesinden istifa sürecini anlattı. Büyüka, şunları söyledi:

"SABAH KALKTIM BAKTIM YAZI GAZETEDE YOK"

"Milliyet'te haftada bir, ligin genel panoramasını yapan tam sayfa yazılar hazırlıyorum. Son yazımda Ali Koç ile ilgili bir yazı yazdım. İçinde eleştiri de var, destek de var. Sınırları zorlayan bir yazı değil. Hiç öyle bir yanı yok. Sakıncalı bir tarafı yok editöryel açıdan. İlk baskı çıktı, bana da gazetenin provası geldi.

Gördüm, yazı manşet altında gayet güzel kullanılmış. Sabah kalktım, baktım yazı yok gazetede. Gözlerime inanamadım. Ben yanlış mı görüyorum acaba dedim. Sağa sola sordum, Anadolu şehirlerindeki dostlarımı aradım, gazetede var. Editörümü aradım, haberi yok, Tayfun Bayındır'ı aradım, haberi yok. Belli ki yukarıdan gelen, yönetimsel belki yazı işleri...

Yazı çıkarılmış. Nezaketen bana haber verme yok, yazının olmadığını sabah görüyorum. Bunu kendime yapılan saygısızlık olarak gördüm ve 9.15'te istifa ettim."

Kaynak: Gerçek Gündem