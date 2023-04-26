Spor yazarı Şansal Büyüka'nın Milliyet'ten istifasında 'Ali Koç' detayı

Spor yazarı Şansal Büyüka'nın Milliyet'ten istifa etmesinin perde arkasında yatan neden Ali Koç'la ilgili yazısının gazetede yayınlanmaması olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Spor yazarı Şansal Büyüka'nın Milliyet'ten istifasında 'Ali Koç' detayı

Spor yazarı Şansal Büyüka, Milliyet gazetesinden istifa etti. Büyüka’nın istifasının perde arkasında ise Ali Koç ile ilgili yazdığı yazının yayınlanmamasının olduğu ortaya çıktı.

Spor yazarı ve yorumcusu gazeteci Şansal Büyüka, Milliyet'ten neden istifa ettiğini anlattı. Son kaleme aldığı yazıda Ali Koç'a ilişkin yazısının yayımlanmamasını istifa gerekçesi olarak ifade eden Büyüka, "Bunu kendime yapılan saygısızlık olarak gördüm ve 9.15'te istifa ettim" diye konuştu.

Büyüka, 343 Digital kanalında Milliyet gazetesinden istifa sürecini anlattı. Büyüka, şunları söyledi:

"SABAH KALKTIM BAKTIM YAZI GAZETEDE YOK"

"Milliyet'te haftada bir, ligin genel panoramasını yapan tam sayfa yazılar hazırlıyorum. Son yazımda Ali Koç ile ilgili bir yazı yazdım. İçinde eleştiri de var, destek de var. Sınırları zorlayan bir yazı değil. Hiç öyle bir yanı yok. Sakıncalı bir tarafı yok editöryel açıdan. İlk baskı çıktı, bana da gazetenin provası geldi.

Gördüm, yazı manşet altında gayet güzel kullanılmış. Sabah kalktım, baktım yazı yok gazetede. Gözlerime inanamadım. Ben yanlış mı görüyorum acaba dedim. Sağa sola sordum, Anadolu şehirlerindeki dostlarımı aradım, gazetede var. Editörümü aradım, haberi yok, Tayfun Bayındır'ı aradım, haberi yok. Belli ki yukarıdan gelen, yönetimsel belki yazı işleri...

Yazı çıkarılmış. Nezaketen bana haber verme yok, yazının olmadığını sabah görüyorum. Bunu kendime yapılan saygısızlık olarak gördüm ve 9.15'te istifa ettim."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Ali Koç
Son Güncelleme:
Çöp diye atıyoruz… Sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyor Çöp diye atıyoruz… Sadece 1 tutamı bile basuru bitirmeye yetiyor
Icardi, transfere de el attı: Milli yıldızı Galatasaray’a getiriyor! Icardi, transfere de el attı: Milli yıldızı Galatasaray’a getiriyor!
'Fener ağlama' şarkısını açan Galatasaray taraftarının arabasını parçaladılar! 'Fener ağlama' şarkısını açan Galatasaray taraftarının arabasını parçaladılar!
Kahveciler yıllardır saklıyordu. Meğer yaptıkları çay böyle lezzetleniyormuş Kahveciler yıllardır saklıyordu. Meğer yaptıkları çay böyle lezzetleniyormuş
ÇOK OKUNANLAR
10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç 10 bin kişilik büyük anket: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç
Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi Hiçbir ankette böyle sonuç görülmedi: İşte 18-28 yaş arası gençlerin oy tercihi
İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek! İstanbul'da oraj dalgası alarmı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek!
Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi Kadir Doğulu, bir kadınla sarmaş dolaş görüntülendi
İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu' İslam Memiş'ten piyasada operasyon uyarısı: 'Çakallar meydanı boş buldu'