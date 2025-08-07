Süper Lig’de İlk Haftanın Hakemleri Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftası yarın, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Bu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de açıklandı. Sezonun açılış maçı olan yarınki Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan görev alacak.

Süper Lig’in ilk haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay

Kaynak: İHA