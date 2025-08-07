Süper Lig’de İlk Haftanın Hakemleri Açıklandı

Yarın Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak Süper Lig’in ilk haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig’de İlk Haftanın Hakemleri Açıklandı
Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftası yarın, 9 Ağustos Cumartesi, 10 Ağustos Pazar ve 11 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla gerçekleşecek. Bu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de açıklandı. Sezonun açılış maçı olan yarınki Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan görev alacak.

Süper Lig’de İlk Haftanın Hakemleri Açıklandı - Resim : 1

Süper Lig’in ilk haftasında maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

9 Ağustos Cumartesi
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
21.30 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 Ağustos Pazar
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak

11 Ağustos Pazartesi
21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay

Kaynak: İHA

Etiketler
Süper Lig Hakem
