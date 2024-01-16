Süper Lig'de 'gol krallığı' yarışında dikkat çeken isimler yarışta!

Trendyol Süper Lig'in 20 haftalık bölümü geride kalırken, 'gol krallığı' yarışı da kızıştı. En skorer oyuncular sıralamasında ilk 10'daki futbolcular ise dikkat çekiyor.

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Süper Lig'de 'gol krallığı' yarışında dikkat çeken isimler yarışta!

Futbolda Trendyol Süper Lig'in 20 haftalık bölümü geride kalırken, yabancı golcülerin başı çektiği 'gol krallığı' yarışı da kızıştı.

Lider Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko'nun 16 golle gol krallığını önde götürdüğü yarışta, sıralama şöyle oluştu:

1- Edin Dzeko (Fenerbahçe) 16 gol,
2- Mauro Icardi (Galatasaray) 12 gol,
3- Mame Thiam (Siltaş Yapı Pendikspor) 11 gol,
4- Aytaç Kara (Kasımpaşa) 10 gol,
5- Paul Onuachu (Trabzonspor) 9 gol,
6- Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) 9 gol,
7- Adam Buksa (Bitexen Antalyaspor) 8 gol,
8- Mbaye Niang (Yukatel Adana Demirspor) 8 gol,
9- Rey Manaj (EMS Yapı Sivasspor) 8 gol,
10- Sokol Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor) 8 gol.

Süper Lig'de 'gol krallığı' yarışında dikkat çeken isimler yarışta! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Süper Lig Fenerbahçe Trabzonspor Galatasaray Edin Dzeko Mauro Icardi
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