Süper Lig'de 'gol krallığı' yarışında dikkat çeken isimler yarışta!
Trendyol Süper Lig'in 20 haftalık bölümü geride kalırken, 'gol krallığı' yarışı da kızıştı. En skorer oyuncular sıralamasında ilk 10'daki futbolcular ise dikkat çekiyor.
Futbolda Trendyol Süper Lig'in 20 haftalık bölümü geride kalırken, yabancı golcülerin başı çektiği 'gol krallığı' yarışı da kızıştı.
Lider Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko'nun 16 golle gol krallığını önde götürdüğü yarışta, sıralama şöyle oluştu:
1- Edin Dzeko (Fenerbahçe) 16 gol,
2- Mauro Icardi (Galatasaray) 12 gol,
3- Mame Thiam (Siltaş Yapı Pendikspor) 11 gol,
4- Aytaç Kara (Kasımpaşa) 10 gol,
5- Paul Onuachu (Trabzonspor) 9 gol,
6- Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) 9 gol,
7- Adam Buksa (Bitexen Antalyaspor) 8 gol,
8- Mbaye Niang (Yukatel Adana Demirspor) 8 gol,
9- Rey Manaj (EMS Yapı Sivasspor) 8 gol,
10- Sokol Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor) 8 gol.
Kaynak: Gerçek Gündem
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