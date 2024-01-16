İşte futbolda 2023 yılının en iyileri

Futbolda FIFA tarafından 2023 yılının en iyilerinin seçildiği FIFA Futbol Ödülleri, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen gala gecesinde sahiplerini buldu. Yapılan oylama sonucunda, Amerikan Birinci Ligi’nde Inter Miami forması giyen Arjantinli forvet oyuncusu Lionel Messi, yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi. Törene katılmayan 36 yaşındaki futbolcu, Manchester City’den Erling Haaland ve Paris Saint-Germain’den Kylian Mbappe’yi geride bıraktı. Ballon d’Or (Altın Top) Ödülü’nü 8 kez alan Messi, FIFA’nın yılın oyuncusu ödülünü de 2009, 2019 ve 2022’den sonra 4. kez kazandı. En iyi kadın futbolcu ödülünü ise Barcelona formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı formasıyla da FIFA Dünya Kupası’nı kaldıran Aitana Bonmati aldı.

Erkek futbolunda yılın teknik direktörü geçen sezon Manchester City’yi UEFA Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İngiltere Federasyon Kupası’nda şampiyonluğu taşıyan İspanyol Pep Guardiola olurken, kadın futbolunda en iyi teknik direktör İngiltere Milli Takımı’nın başındaki Sarina Wiegman seçildi.

Yılın erkek kalecisi, Manchester City’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, kadın kalecisi de Manchester United forması giyen Mary Earps oldu.

Yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü’nü ise Brezilya İkinci Ligi’nde Botafogo forması giyen Guilherme Madruga kazandı.

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen Yılın 11’ine, erkekler ve kadınlarda şu oyuncular seçildi:

ERKEKLER

Kaleci: Thibaut Courtois

Savunma: John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias

Orta saha: Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne

Forvet: Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vinicius

KADINLAR

Kaleci: Mary Earps

Savunma: Olga Carmona, Lucy Bronze, Alex Greenwood

Orta saha: Keira Walsh, Alessia Russo, Lauren James, Ella Toone, Aitana Bonmati

Forvet: Alex Morgan, Sam Kerr

Kaynak: İHA