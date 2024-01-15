Fenerbahçe Umut Nayir'i Pendikspor'a kiraladı

Fenerbahçe, forvet oyuncusu Umut Nayir’in sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Pendikspor’a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen Profesyonel Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir’in kiralık transferi konusunda Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertli ekibe sezon başında Eyüpspor’dan transfer edilen 30 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında Pendikspor formasını giyecek.