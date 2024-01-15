Galatasaray üç puanı kaptı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

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Galatasaray üç puanı kaptı

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Kayserispor, karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

GOLLER NELSSON VE MERTENS'TEN

Galatasaray'ın ilk golünü 26. dakikada Victor Nelsson attı. Kayserispor'un golü ise 58. dakikada Aylton Boa Morte'den geldi. Galatasaray, 86. dakikada Dries Mertens'in penaltıdan attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kayserispor, 44. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Kayserispor'da Stephane Bahoken, kullandığı penaltıda kaleci Fernando Muslera'yı geçemedi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 51 puana yükseldi. Kayserispor 29 puanda kaldı.

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