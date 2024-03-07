Süper Lig'de 8 Mart'a özel pankart: Tüm takımlar onunla sahaya çıkacak

Trendyol Süper Lig'de takımların maçlara, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkiye'ye güç veren kadınlar" pankartıyla çıkacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Süper Lig'de 8 Mart'a özel pankart: Tüm takımlar onunla sahaya çıkacak

Yeşil sahalarda bu hafta oynanacak karşılaşmalara takımlar ellerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye'ye güç veren kadınlar" pankartıyla çıkacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" temasıyla yarın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak bakanlık, 8 Mart haftasında Trendyol Süper Lig'de oynanacak maçlarla ilgili de girişimde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun desteği ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında futbolcular bu hafta sahaya ellerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye'ye güç veren kadınlar" pankartıyla çıkacak.

Pankartta bakanlığın logosu da bulunacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Süper Lig 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Son Güncelleme:
Ay çekirdeği mi yoksa kabak çekirdeği mi? Hangisi daha faydalı belli oldu... Ay çekirdeği mi yoksa kabak çekirdeği mi? Hangisi daha faydalı belli oldu...
Real Madrid maçı öncesi Jasikevicius'tan açıklama Real Madrid maçı öncesi Jasikevicius'tan açıklama
Yalı Çapkını dizisinde üzücü veda... Ayrılık iddiası doğru çıktı Yalı Çapkını dizisinde üzücü veda... Ayrılık iddiası doğru çıktı
Lider Galatasaray, Rizespor karşısında Lider Galatasaray, Rizespor karşısında
ÇOK OKUNANLAR
10 Mart'tan sonra hayatı değişecek 4 burç belli oldu 10 Mart'tan sonra hayatı değişecek 4 burç belli oldu
AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber
Simpsonlar'dan korkutan 2024 kehaneti Simpsonlar'dan korkutan 2024 kehaneti
HSBC'nin dolar kuru tahmini değişti: 1 dolar yıl sonu ne kadar olacak? HSBC'nin dolar kuru tahmini değişti!
Meteoroloji'den uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı geliyor Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı geliyor